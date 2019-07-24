На Донбасі троє окупантів підірвались на вибухівці

Впродовж доби 23 липня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед українських захисників втрат немає.

Окупанти стріляли із автоматичного гранатомета та стрілецької зброї неподалік Луганського, повідомляє прес-центр ООС.

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Водночас розвідка повідомляє, що 23 липня окупанти підірвались на вибуховому пристрої – три загинули та один поранений.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню,

– повідомляють у штабі.

Від початку поточної доби, 24 липня, окупанти не порушували безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.



Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей