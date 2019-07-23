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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Що говорять українські військові про перемир'я на Донбасі

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      Нарешті на Донбасі запанувало так зване "хлібне перемир'я". Принаймні одну добу не було жодного обстрілу від російських найманців. Але вони й надалі активні, адже запускають дрони на позиції українських військових. Що говорять про перемир'я самі армійці з'ясовували кореспонденти 24 каналу.

      Український армієць показав ворожий ліс, де тепер засідає ворог. Позиція на Мар'їнській лінії фронту найгарячіша, адже вона під контролем збройних сил віднедавна. Раніше саме звідси атакували ворожі снайпери, тому армійці вимушені були відтіснити їх ближче до Донецька.

      Читайте також: Російські снайпери прибули в окупований Донецьк, щоб обстріляти камери спостереження місії ОБСЄ

      "В них там є вогневі позиції. Вони заходять, обстрілюють, а потім уходять", – заявив військовослужбовець ЗСУ із позивним Дядя Вова.

      Російські бойовики на Донбасі
      Ліс, в якому ховаються російські бойовики

      Ранок 23 липня на Донбасі зустріли в незвичній тиші. Казали, що перемир'я з першого погляду таки працює. І тільки журналісти хотіли поглянути на ворожі окопи ближче, як почули незвичний звук, який нагадував рій бджіл, що здійнявся над головою. Це був безпілотник, який не лише так звані очі проросійських найманців, а й спосіб оминути режим перемир'я та влаштувати атаку на позицію.

      Він може, як здійснювати розвідку, так може і принести будь-яку гранату. Отак він підлітає, скидає і все. Така практика вже була,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ із позивним Дядя Вова.

      Війна на Донбасі
      Український військовий та кореспондентка 24 каналу ховаються від безпілотника

      Лишень звук безпілотника зникає у небі, як можна спокійно пересуватись окопами. Тож тиша на передовій насправді оманлива.

      Ця позиція українського війська ключова не лише, тому що дозволила відтіснити противника якнайдалі від міста. А й тому, що тут за лічені метри контрольно-пропускний пункт Мар’їнки, який щодня перетинають тисячі людей через лінію розмежування. І тепер він повністю під контролем армійців, що убезпечує проїзд.

      Контрольно-пропускний пункт Мар’їнки
      Контрольно-пропускний пункт Мар’їнки

      Рух на контрольно-пропускному пункті значно пожвавився за останні кілька днів. Нічні атаки з ворожого лісу, від якого раніше страждали не лише армійці, а й прикордонники, стали менш інтенсивними, тому автобусів та автівок тут сотні.

      Загрози такої немає, бо ми тут є. Тепер вони по нас працюють і трохи раніше по "погранцам" пострілювали,
      – заявив військовослужбовець ЗСУ В'ячеслав.

      Відсутністю боїв користуються й армійці, адже нарешті встигають поцікавитись політичною ситуацією в країні. Виручає інтернет, з якого й дізнаються останні результати парламентських перегонів. Перемога деяких політичних сил викликає у солдатів неабияке занепокоєння, бо що таке "руський мір" вони знають краще за більшість українців.

      Український військовий
      Український військовий

      "Я все-таки надіявся, що в більшості підтримають проєвропейські сили. Лякає, щоб тільки не повернулись знову під російський контроль та під Путіна", – військовослужбовець Тарас.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Парламентські вибори 2019 Війна на Донбасі Володимир Путін Збройні сили України Мар'їнка
      Джерело: 24 канал
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