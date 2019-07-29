На Донбасі – тиша, але зовсім не стріляти противник не може

Протягом доби 28 липня Збройні сили України режиму припинення вогню повністю дотримувалися. Противник також не обстрілював позиції Об'єднаних сил. Однак без провокацій не обійшлося.

Проросійські бойовики порушили домовленість про припинення вогню й обстріляли з великокаліберного кулемета контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

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На щастя, втрат чи поранень серед українських військових немає. Так само немає і ворожих обстрілів від початку поточної доби 29 липня.

КПВВ "Мар'їнка" розташована біля Донецька на перетині шляхів із Маріуполя та Павлограда.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир'я на Донбасі, яке почалося з півночі 21 липня. Сторони також домовилися про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.



Раніше усі перемир'я, про які домовлялися на засіданнях ТКГ у Мінську, порушували чи не одразу. Причому сторони заперечували порушення зі свого боку і звинувачували противників.у провокаціях.



Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу