Бойовики продовжують стріляти по бійцях ЗСУ на Донбасі

На Донбасі продовжує тривати "хлібне перемир'я". Попри це, окупаційні війська Росії 30 і 31 липня знову порушили його і відкрили вогонь по позиціях військових Збройних сил України.

Проросійські бойовики 30 липня обстріляли захисників України з гранатометів різних систем, повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

Читайте також: Росія бере участь у війні на Донбасі, – засуджений за держзраду в РФ бойовик

Зокрема, підконтрольні Росії формування відкрили вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Луганського. На щастя, втрат серед українських військових немає.

Водночас, військові Збройних сил України дотримувалися сталого режиму припинення вогню і не використовували жодну зброю у відповідь на обстріли окупантів.

Вже з початку доби 31 липня підконтрольні Росії бойовики обстріляли воїнів ЗСУ з підствольного гранатомету поблизу Пісків, що на Донеччині.

Бійці Об'єднаних сил надійно контролюють бойовиків на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Бойовики таки значно зменшили кількість обстрілів по українських позиціях, але 1-2 рази на добу все ж відкривають вогонь по бійцях ООС. У той же час Росія продовжує накопичувати важку військову техніку на кордоні з ОРДЛО. Її перевозять залізницею до Ростовської області, відтак поблизу з українським кордоном стоять цілі склади зброї.



Окуповані райони Донеччини та Луганщини / інфографіка 24 каналу