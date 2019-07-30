Ворог цілодобово зміцнює позиції: ексклюзивний репортаж з передової

Попри відносну тишу, бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. За останню добу окупанти з гранатометів різних систем обстріляли позиції наших захисників поблизу Луганського. На щастя, ніхто не постраждав. Ситуація на передовій залишається напруженою, адже терористи все частіше висуваються до позицій військових.

Режиму повної тиші бойовики не дотримуються: поодинокими чергами стріляють в бік наших армійців. У такий спосіб провокують вогонь у відповідь.

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Військовослужбовець ЗСУ Андрій сказав, що армійці намагаються не реагувати на провокації, однак коли відчувають близькість ворога до своїх позицій, то доводиться відстрілюватися. Тож, попри оголошене перемир'я, зброю тримають у належному стані. Захисники Опитного кажуть, що затишшя завжди підступне, адже не знаєш чого чекати від ворога.

Перемир'я – це гірше, ніж коли просто стріляють. Тому що невідомо, що очікувати від ворога. У них працюють диверсійно-розвідувальні групи,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ "Номура".

Неподалік села Опитне бойовики засіли у зруйнованому Донецькому аеропорту. Але вогневі точки російських найманців під пильним оком українських Збройних сил. За спостереженнями наших бійців, ворог цілодобово зміцнює позиції. Користуючись режимом припинення вогню, бойовики саме з Донецького аеропорту ведуть розвідку, зокрема і за допомогою літальних апаратів.



Росія нарощує сили на кордоні з Україною: звідки чекати удару / інфографіка 24 каналу

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На передовій українські захисники тримають варту не самі. Жартують, мають у помічники Алісу. Її ще маленьким лисеням врятували біля полігону на Миколаївщині. Матір збила машина, тож тваринку забрали з собою. Спочатку жила на місці дислокації бригади, а згодом перебралася на передову.