Sea Breeze-2019: як пройшли спільні військові навчання в Україні

Таке десантування українські морпіхи відпрацьовували спільно з молдовськими колегами.

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Висадка з вертольотів – це боротьба з висуванням резервів противника,

– пояснив командир 503-го окремого батальйону морської піхоти майор Вадим Сухаревський, керівник берегової фази навчань "Сі-Бриз 2019", більш відомий за псевдо Борсук.



Вадим Сухаревський / Фото Главред

Підрозділи, які вступають у бій, – це не всі підрозділи, – зауважив майор. – Противник ніколи не кидає усі підрозділи в бій, завжди є резерв, який повинен вдарити у найбільш неочікуваний і незручний для нас момент із найбільш незручного напрямку. Тому було прийнято рішення використовувати роту вогневої підтримки у складі молдовської сторони та України на гелікоптерах, щоб вона могла зреагувати в будь-який момент і на будь-якому напрямку дій.

Він додав, що такі дії раніше ніколи не відпрацьовувалися на навчаннях. Загальна вага зброї та спорядження одного бійця становить понад 30 кг.

Прикметно, що цей процес працює у два боки. Його інший вектор – евакуація умовного "потерпілого" шляхом підйому з землі на гелікоптер за допомогою канату, був продемонстрований напередодні, під час повітряної фази навчань.

Операція, здійснена для демонстрації здобутих навичок, пройшла на "відмінно". Робота бійців вражала, зокрема, злагодженістю з іноземними колегами. Але чи впоралися б вони настільки ж блискуче в реальній ситуації? Це питання, відповідь на яке ліпше не знати. Краще, аби на практиці нашим хлопцям і дівчатам не довелося застосовувати ці вміння. Але мати і розвивати їх, поза сумнівом, необхідно.

А укріплення боєздатності армії на сьогодні в руках кожного з нас. Підтримайте армію.

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