Українські бійці неабияк налякали бойовиків: дивіться відео

Ви коли-небудь бачили паніку окупантів, які тікають від обстрілу? Тоді показуємо.

Це – автівка терористів. І, власне, самі бойовики. А, якщо бути точними, – командир взводу та командир батальйону 11-го мотострілецького полку (колишній батальйон "Восток"), який воює на Сході проти української армії. За кілька секунд біля їхньої машини впаде міна. І цих двох врятує тільки диво. Чи надовго – то вже риторичне запитання.

У 2014 році ми навіть не могли уявити, що будемо бачити ворога з такого ракурсу і в такій якості. Але зараз завдяки сучасним квадрокоптерам та вмінням розвідників це – звичайна практика. До того ж, такі "очі" допомагають не тільки знищувати окупантів, а й зберегти життя наших військових. Придбати коптери для українських бійців можна тут.

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