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      Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт

      1899
      Боєць Едуард
      Боєць Едуард / 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба

      До війни 52-річний Едуард працював у престижному ресторані в Берліні. Не маючи профільної освіти, він починав різноробом і пройшов шлях від посудомия до керуючого.

      Нині чоловік боронить Україну в складі Королівської бригади. І прямо на передовій готує собі та хлопцям страви народів світу.

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      Остання страва, яку готував, – розповідає Едуард, – лобіо, бо я дуже його люблю. Це грузинська страва, до складу якої входить квасоля з томатним соусом та часником. Виходить такий напівгострий продукт з червоним перцем і хоч абсолютно вегетаріанського напрямку, але дуже ситний та калорійний.

      Чоловік потрапив на війну у 2015 році. Як і колись у мирному житті, починав з простого – у четвертій хвилі мобілізації був номером обслуги. Проте, завдяки власній сумлінності та авторитетності, швидко став командиром відділення. Після оголошення демобілізації вирішив знову повернувся до ресторанної справи, але надовго його не вистачило:

      Тут змінюються дуже сильно… І я змінився. Чому повернувся? Тому що повернувся. Я за цей рік, хоч і мав справу, мав ресторан, а 5 разів приходив у військкомат, щоб просто повернутися. В кінці-кінців дружина зрозуміла, що я вимушений сюди поїхати, – ділиться Едуард.

      Поки триває війна, чоловік буде продовжувати досконало розбиратися у ДШК та РПГ. А після перемоги, все ж, планує повернутися до ресторанної справи.

      Історія з передової: Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт...

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації
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