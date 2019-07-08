Війна змінює: керівник ресторану 5 разів приходив у військкомат, щоб повернутися на фронт

Нині чоловік боронить Україну в складі Королівської бригади. І прямо на передовій готує собі та хлопцям страви народів світу.

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Остання страва, яку готував, – розповідає Едуард, – лобіо, бо я дуже його люблю. Це грузинська страва, до складу якої входить квасоля з томатним соусом та часником. Виходить такий напівгострий продукт з червоним перцем і хоч абсолютно вегетаріанського напрямку, але дуже ситний та калорійний.

Чоловік потрапив на війну у 2015 році. Як і колись у мирному житті, починав з простого – у четвертій хвилі мобілізації був номером обслуги. Проте, завдяки власній сумлінності та авторитетності, швидко став командиром відділення. Після оголошення демобілізації вирішив знову повернувся до ресторанної справи, але надовго його не вистачило:

Тут змінюються дуже сильно… І я змінився. Чому повернувся? Тому що повернувся. Я за цей рік, хоч і мав справу, мав ресторан, а 5 разів приходив у військкомат, щоб просто повернутися. В кінці-кінців дружина зрозуміла, що я вимушений сюди поїхати, – ділиться Едуард.

Поки триває війна, чоловік буде продовжувати досконало розбиратися у ДШК та РПГ. А після перемоги, все ж, планує повернутися до ресторанної справи.

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