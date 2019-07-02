Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео
Днями українські воїни на Донбасі знищили дві станції розвідки російського виробництва.
Їх терористи встановили в районі населеного пункту Майорове на Донеччині. Пару влучних ударів, і техніка противника злітає у повітря. А ще мінус два бойовики вбиті, троє поранені та чергове нагадування "іхтамнєтам" – ворогові не місце на нашій землі!
Допомогти українським захисникам якнайшвидше звільнити нашу територію від окупанта можна тут.
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