Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео

Днями українські воїни на Донбасі знищили дві станції розвідки російського виробництва.

Їх терористи встановили в районі населеного пункту Майорове на Донеччині. Пару влучних ударів, і техніка противника злітає у повітря. А ще мінус два бойовики вбиті, троє поранені та чергове нагадування "іхтамнєтам" – ворогові не місце на нашій землі!

Допомогти українським захисникам якнайшвидше звільнити нашу територію від окупанта можна тут.

Історії з передової: Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт...