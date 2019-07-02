19:12
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Повернись живим

      Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео

      581
      Ворог має бути покараний!
      Ворог має бути покараний! / Фото з відкритих джерел

      Днями українські воїни на Донбасі знищили дві станції розвідки російського виробництва.

      Їх терористи встановили в районі населеного пункту Майорове на Донеччині. Пару влучних ударів, і техніка противника злітає у повітря. А ще мінус два бойовики вбиті, троє поранені та чергове нагадування "іхтамнєтам" – ворогові не місце на нашій землі!

      Допомогти українським захисникам якнайшвидше звільнити нашу територію від окупанта можна тут.

      Історії з передової: Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт...

      blog_ava
      Правець: симптоми та причини важкої хвороби
      сьогодні
      22235
      Автор: Повернись живим
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео
      сьогодні , 19:00 Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео
      Повернись живим 577
      Свобода слова в журналистике: как это работать в медиа
      сьогодні , 18:30 Свобода слова в журналистике: как это работать в медиа
      Павло Казарін 32
      Рейтинги і вибори: чому в Раду можуть пройти не ті, кого прогнозують
      сьогодні , 18:01 Рейтинги і вибори: чому в Раду можуть пройти не ті, кого прогнозують
      Ірина Поліщук 1097
      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      сьогодні , 17:30 Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      Павло Казарін 566
      Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      сьогодні , 17:15 Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      Дмитро Гнап 828
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук