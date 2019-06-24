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      Війна, що увірвалась у дім: Донецьк, Горлівка – забудьте про них, стоятиме колючий дріт

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      Боєць 53-ї бригади Андрій
      Боєць 53-ї бригади Андрій / Повернись живим

      Дім бійця Андрія, який нині воює у 53-й бригаді, за кілька десятків кілометрів від передової.

      Чоловік із Бахмута. Його рідне місто зачепила війна. Окупація, потім вихід військ із Дебальцевого, поранених везли до міських лікарень. І нині під час сильних обстрілів гупання важких снарядів городяни добре чують.

      Щемляча історія: Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини

      Андрій підписав контракт два роки тому. Каже, побачив, наскільки багато на передовій молоді, і вирішив піти воювати. Та й сидіти вдома, спостерігаючи за бойовими діями з телевізора, зізнається, обридло.

      Питаю у чоловіка, як почалася війна у 2014. Військовий каже, була потужна російська пропаганда. Із телевізорів людей обманювали, що в Росії буде добре. А люди хотіли обманутися: повірили, що окупація буде швидкою і безболісною, як у Криму, що будуть високі пенсії. До того ж, частина місцевої адміністрації і силовиків стали колаборантами і сприяли терористам.

      Я тоді всім знайомим казав: хлопці, у Горлівку ми їздити не будемо. Донецьк, Горлівка  забудьте про них, стоятиме колючий дріт. Мінні поля, пропускні пункти. Ви цього хочете? Ніхто мені не вірив і не хотів вірити,
      – пригадує Андрій.

      Каже, адміністрація підтримала через бажання влади і грошей. Прості люди ж давно зрозуміли, що помилялися, але вже нічого не можуть зробити. Тому більшість просто чекає закінчення війни.

      На ворожі обстріли, переконаний чоловік, слід жорстко відповідати.

      Якщо тебе б'ють, маєш бити у відповідь. Якщо цього не робитимеш, сядуть на шию і звісять ноги. Тоді може піти далі, у бік дому. Тому потрібно давати жорстку відсіч, але адекватну,
      – усміхається він.

      Підтримати Андрія та його бойових товаришів можна тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Російська пропаганда Публікації Війна на Донбасі
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