22:35
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, сьогодні
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Повернись живим

      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини

      358
      Травми для ветеранів війни– не перепона
      Травми для ветеранів війни– не перепона / Повернись живим

      Був героєм на війні – залишайся ним і вдома. За таким принципом живуть українські ветерани.

      Вже у липні вони планують підкорити Говерлу. До речі, вдруге. Організував побратимів Дмитро Котов. У грудні 2016 року військовослужбовець 25-го батальйону "Київська Русь" 54-ї ОМБр підірвався на ворожій міні, внаслідок чого залишився без обох ніг. Але не втратив жаги до життя й своїм прикладом незламності почав надихати таких же, як він, – ветеранів війни на Донбасі, котрі отримали важкі поранення.

      Читайте також: Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні

      Минулого року Дмитро разом із побратимами здолав найвищу точку України – Говерлу.

      Коли я вперше підкорював Говерлу, для мене важливим була сила духу. І, коли я побачив пік гори, то знав, що це зроблю обов'язково. Хай навіть зламаються протези, я на колінах туди поповзу, – розповів Котов в інтерв'ю Армія FM.

      У цьому році Дмитро знову зібрав команду побратимів, яка вирушить підкорювати вершину. Це дуже тяжка прогулянка, але чоловіки впевнені (а ми не маємо сумнівів) – вони зможуть! Всі, хто хоче підтримати ветеранів у цьому непростому випробуванні на міцність, – пишіть в особисті повідомлення Дмитру Котову.

      Та не забувайте допомагати українським бійцям, які прямо зараз боронять нас на передовій.

      blog_ava
      П'яний екс-прокурор відкрив стрілянину з балкона у Дніпрі, поруч грали діти: відео
      сьогодні
      4031
      Автор: Повернись живим
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      сьогодні , 22:20 Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      213
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      сьогодні , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 355
      Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      сьогодні , 21:05 Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      Наталя Боднар 1481
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      сьогодні , 21:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      846
      Kyiv PASS: коли і як буде діяти туристична картка
      сьогодні , 20:30 Kyiv PASS: коли і як буде діяти туристична картка
      Яніна Ткачук 365
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук