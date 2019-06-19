Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння
Збройні сили РФ влаштували "показуху" біля кордону з Україною.
Матвіїв Курган (Ростовська область) приблизно 120 км до окупованого Донецька. Через цей населений пункт проїжджають ті, хто їде з "ДНР" в Росію і навпаки. Поблизу селища знаходиться так званий Демонстраційний майданчик Міністерства оборони РФ.
Тут, як стверджує один із російських пропагандистів Олександр Сладков, "періодично шикуються то танки десятками, то "Гради", то БМП по 50 машин одразу". Таким чином росіяни, мовляв, показують, що "все бачать і обов'язково відреагують".
Демонстраційний майданчик Міноборони Росії: дивіться відео
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