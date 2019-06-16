Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
Боєць полку "Азов" на псевдо "Тахо" прикриває обличчя бафом. Каже, обстріл може початися будь-якої миті і будь-де.
82-мм міномет буквально два дні тому був, тиждень тому навіть більший калібр був, 120-мм, а стрілецька щодня, ВОГи бувають, РПГ, міни накручені, – говорить Тахо.
Бійці відповідають на ворожі обстріли, коли ті прицільні, і коли самі знають ціль. Відкривати вогонь абикуди безглуздо, каже гвардієць.
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У ворога чути переміщення техніки й окопні роботи. Російські окупанти активно зариваються в землю.
На безпілотники противника бійці реагують миттєво, намагаються збити. На жаль, збити БПЛА, який тієї ночі корегував вогонь, воїнам не вдалося.
Тахо прийшов до полку в 2015-м. Питаю, чи не втомився.
Ні. Тільки дружині не показуйте. Втомився, додому хочу, – промовляє жалісливо, а потім сміється. – Чому втомлюватися? Це наша робота, ми самі її вибрали".
Чоловік – агроном, мав справу з сільськогосподарським бізнесом. Однак легко навчився поводитися зі зброєю.
Складно було вчити пестициди, а зі зброєю нескладно, – посміхається.
Допомогти Тахо та його бойовим товаришам прискорити нашу спільну перемогу кожен може тут.
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