Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно

82-мм міномет буквально два дні тому був, тиждень тому навіть більший калібр був, 120-мм, а стрілецька щодня, ВОГи бувають, РПГ, міни накручені, – говорить Тахо.

Бійці відповідають на ворожі обстріли, коли ті прицільні, і коли самі знають ціль. Відкривати вогонь абикуди безглуздо, каже гвардієць.

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У ворога чути переміщення техніки й окопні роботи. Російські окупанти активно зариваються в землю.

На безпілотники противника бійці реагують миттєво, намагаються збити. На жаль, збити БПЛА, який тієї ночі корегував вогонь, воїнам не вдалося.

Тахо прийшов до полку в 2015-м. Питаю, чи не втомився.

Ні. Тільки дружині не показуйте. Втомився, додому хочу, – промовляє жалісливо, а потім сміється. – Чому втомлюватися? Це наша робота, ми самі її вибрали".

Чоловік – агроном, мав справу з сільськогосподарським бізнесом. Однак легко навчився поводитися зі зброєю.

Складно було вчити пестициди, а зі зброєю нескладно, – посміхається.

Допомогти Тахо та його бойовим товаришам прискорити нашу спільну перемогу кожен може тут.

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