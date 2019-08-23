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      Похоже, Россия решила слить Донбасс, – офицер ВСУ

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      Офицер ВСУ сообщил, что из оккупированного Луганска оккупанты начали вывозить танки
      Офицер ВСУ сообщил, что из оккупированного Луганска оккупанты начали вывозить танки / Фото из открытых источников

      В одном из районов оккупированного Луганска заметили огромное количество тяжелой техники. Впоследствии боевики начали загружать танки на трейлеры и вывозить в неизвестном направлении.

      Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", также в город 22 августа прибыла делегация из России, которую, вероятно, возглавил "серый кардинал" Кремля Владислав Сурков. Цель их визита неизвестна, поскольку информация о пребывании россиян в Луганске является засекреченной.

      Интересно! На Донбасс возвращают Украину, или Информационная антисанитария "республик"

      Кроме того, в Ростовской области со стороны России почти закончили построение инженерно-защитных сооружений. Также ввели запретную зону и ограничительные меры.

      Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь. РФ решила слить Донбасс? Или... Посмотрим...
      – подчеркнул Анатолий Штефан.

      Предположение, которое произнес "Штирлиц", может иметь под собой основания, ведь недавно Украина и Россия договорились об обмене пленными в формате "33 на 33". Кроме того, как украинские войска, так и пророссийские боевики завершили разминирование территории вблизи моста в Станице Луганской. Вдоль этого моста пролегает дорога, соединяющая подконтрольные Киеву и оккупированные территории. Также неподалеку располагается единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения.

      Обратите внимание! Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 30 неотведенных "Градов" на оккупированных территориях

      Правда, на фронте и в дальнейшем остается тревожная ситуация. В частности, в течение суток 22 августа, боевики на Донбассе совершили 13 обстрелов украинских позиций, вследствие чего два украинских воина получили ранения. А всего за время так называемого перемирия, которое началось 21 июля, погибли 12 украинских военных.

      blog_ava
      Женщина, которая сбила мальчика с мамой в Киеве, оказалась тещей Притулы и Хомутынника
      сегодня
      2008
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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