Похоже, Россия решила слить Донбасс, – офицер ВСУ

В одном из районов оккупированного Луганска заметили огромное количество тяжелой техники. Впоследствии боевики начали загружать танки на трейлеры и вывозить в неизвестном направлении.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", также в город 22 августа прибыла делегация из России, которую, вероятно, возглавил "серый кардинал" Кремля Владислав Сурков. Цель их визита неизвестна, поскольку информация о пребывании россиян в Луганске является засекреченной.

Интересно! На Донбасс возвращают Украину, или Информационная антисанитария "республик"

Кроме того, в Ростовской области со стороны России почти закончили построение инженерно-защитных сооружений. Также ввели запретную зону и ограничительные меры.

Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь. РФ решила слить Донбасс? Или... Посмотрим...

– подчеркнул Анатолий Штефан.

Предположение, которое произнес "Штирлиц", может иметь под собой основания, ведь недавно Украина и Россия договорились об обмене пленными в формате "33 на 33". Кроме того, как украинские войска, так и пророссийские боевики завершили разминирование территории вблизи моста в Станице Луганской. Вдоль этого моста пролегает дорога, соединяющая подконтрольные Киеву и оккупированные территории. Также неподалеку располагается единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения.

Обратите внимание! Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 30 неотведенных "Градов" на оккупированных территориях

Правда, на фронте и в дальнейшем остается тревожная ситуация. В частности, в течение суток 22 августа, боевики на Донбассе совершили 13 обстрелов украинских позиций, вследствие чего два украинских воина получили ранения. А всего за время так называемого перемирия, которое началось 21 июля, погибли 12 украинских военных.