ОБСЕ: Завершены работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской
Украинская сторона проинформировала спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе (ТКГ) Мартина Сайдик о том, что все работы по разминированию у моста в Станице Луганской завершено.
В своем заявлении Мартин Сайдик отметил, что участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской.
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Стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил сообщение от украинской стороны,
– заявил Сайдик.
Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирие и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема восстановления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
Сайдик добавил, что через 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже по сравнению с этим показателем до этого.
Спецпредставитель еще раз призвал все стороны в дальнейшем полностью соблюдать обязательства, особенно учитывая начало учебного года.
Что известно о мосте в Станице Луганской?В Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт пешеходный, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. Президент Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные укрепления на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.
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