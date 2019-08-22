Украинская сторона проинформировала спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе (ТКГ) Мартина Сайдик о том, что все работы по разминированию у моста в Станице Луганской завершено.

В своем заявлении Мартин Сайдик отметил, что участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской.

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Стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил сообщение от украинской стороны,

– заявил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирие и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема восстановления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Сайдик добавил, что через 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже по сравнению с этим показателем до этого.

Спецпредставитель еще раз призвал все стороны в дальнейшем полностью соблюдать обязательства, особенно учитывая начало учебного года.

Что известно о мосте в Станице Луганской?В Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт пешеходный, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. Президент Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные укрепления на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.



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