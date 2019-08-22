На фронте снова потери: погиб 20-летний боец из Волыни

На Донбассе погиб украинский военный Дмитрий Пилипчук, который родом Маневичского района Волынской области. Парню в октябре исполнилось бы всего 20 лет.

О гибели участника русско-украинской войны сообщил председатель Маневичской районной государственной администрации Андрей Линдюк.

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Не знаю, что это за перемирие, но имеем снова печальную весть с Востока Украины. Вечная память герою-защитнику,

– написал председатель РГА.

По предварительной информации, прощание с героем должно состояться в пятницу, 23 августа. К тому же, было принято решение об отмене всех районных развлекательных мероприятий, приуроченных Дню Независимости Украины.