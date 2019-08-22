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      На фронте снова потери: погиб 20-летний боец из Волыни

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      На Донбассе погиб украинский воин Дмитрий Пилипчук
      На Донбассе погиб украинский воин Дмитрий Пилипчук / Фото из Facebook

      На Донбассе погиб украинский военный Дмитрий Пилипчук, который родом Маневичского района Волынской области. Парню в октябре исполнилось бы всего 20 лет.

      О гибели участника русско-украинской войны сообщил председатель Маневичской районной государственной администрации Андрей Линдюк.

      Интересно! Боец 28-й бригады объяснил, как можно прекратить огонь на Донбассе

      Не знаю, что это за перемирие, но имеем снова печальную весть с Востока Украины. Вечная память герою-защитнику,
      – написал председатель РГА.

      По предварительной информации, прощание с героем должно состояться в пятницу, 23 августа. К тому же, было принято решение об отмене всех районных развлекательных мероприятий, приуроченных Дню Независимости Украины.

      ПОТЕРИ ВСУ ВО ВРЕМЯ "ПЕРЕМИРИЯ"​:
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      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Волынь
      Источник: 24 канал
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