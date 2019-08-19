Оккупанты продолжают нарушать перемирие: погиб нацгвардеец

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня в течение 18 августа. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В одном из подразделений Нацгвардии погиб военнослужащий и 3 получили ранения.

В частности, в зоне ответственности группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли украинских военных, а в зоне "Севера" – дважды, сообщает штаб Операции Объединенных сил. Интересно: Хомчак представил личному составу командующего ОС Кравченко: видео Так, за прошедшие сутки враг обстреливал позиции ООС: неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Лебединским – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Песков – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Новолуганского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. К тому же, за ночь на 19 августа враг уже успел дважды обстрелять позиции украинских войск.