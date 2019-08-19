Оккупанты продолжают нарушать перемирие: погиб нацгвардеец
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня в течение 18 августа. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В одном из подразделений Нацгвардии погиб военнослужащий и 3 получили ранения.
В частности, в зоне ответственности группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли украинских военных, а в зоне "Севера" – дважды, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Так, за прошедшие сутки враг обстреливал позиции ООС:
- неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды рядом с Лебединским – из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Песков – из ручных противотанковых гранатометов;
- в районе Новолуганского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
К тому же, за ночь на 19 августа враг уже успел дважды обстрелять позиции украинских войск.
Источник: 24 канал
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