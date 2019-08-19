Окупанти продовжують порушувати перемир'я: 13 обстрілів за добу

Збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню протягом 18 серпня. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, в зоні відповідальності угруповання "Схід" окупанти 11 разів обстріляли українських військових, а в зоні "Півночі" – двічі, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Так, протягом минулої доби ворог обстрілював позиції ООС:

неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

тричі поруч Лебединського – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Пісок – з ручних протитанкових гранатометів;

в районі Новолуганського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Не зважаючи на постійні обстріли з боку окупантів, на щастя, обійшлося без втрат серед українських військових.

До того ж, за ніч на 19 серпня ворог вже встиг двічі обстріляти позиції українських військ.