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      Окупанти продовжують порушувати перемир'я: 13 обстрілів за добу

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      Окупанти 13 разів обстріляли українських військових: гатили з мінометів
      Окупанти 13 разів обстріляли українських військових: гатили з мінометів / expres.online

      Збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню протягом 18 серпня. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Зокрема, в зоні відповідальності угруповання "Схід" окупанти 11 разів обстріляли українських військових, а в зоні "Півночі" – двічі, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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      Так, протягом минулої доби ворог обстрілював позиції ООС:

      • неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • тричі поруч Лебединського – зі стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;
      • двічі неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Пісок – з ручних протитанкових гранатометів;
      • в районі Новолуганського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

      Не зважаючи на постійні обстріли з боку окупантів, на щастя, обійшлося без втрат серед українських військових.

      До того ж, за ніч на 19 серпня ворог вже встиг двічі обстріляти позиції українських військ.

      blog_ava
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      Теги: Перемир'я Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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