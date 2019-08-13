Хомчак представив особовому складу командувача ОС Кравченка: відео

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан ХОМЧАК представив особовому складу Об'єднаного командного пункту командувача ОС Володимира Кравченка. Представлення відбулося під час спільної робочої поїздки на Донеччину.

Хомчак висловив переконання, що під командуванням Кравченка особовий склад Об'єднаних сил продовжить виконувати на високому рівні найважливіші завдання, повідомляє прес-служба ООС.

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Крім того, начальник Генерального штабу нагадав, що ще одним президентським указом Олександра Сирського було призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Натомість Володимир Кравченко призначений командувачем Об'єднаних сил. З сьогоднішнього дня вони приступають до виконання обов'язків, а Кравченко залишиться тут з вами виконувати найважливіше завдання, яке сьогодні стоїть перед Збройними силами України і нашою державою,

– наголосив Руслан Хомчак.

Що відомо про Володимира Кравченка?Володимир Анатолійович Кравченко був начальником оперативного командування "Північ" з центром у Чернігові з 2017 року. До цього працював заступником начальника штабу в тому ж ОК. Генеральське звання отримав в грудні 2014 року указом п'ятого президента Петра Порошенка.