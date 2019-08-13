Хомчак представил личному составу командующего ОС Кравченко: видео
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак представил личному составу Объединенного командного пункта командующего ОС Владимира Кравченко. Представление состоялось во время совместной рабочей поездки в Донецкую область.
Хомчак убежден, что под командованием Кравченко личный состав Объединенных сил продолжит выполнять на высоком уровне важнейшие задачи, сообщает пресс-служба ООС.
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Кроме того, начальник Генерального штаба напомнил, что еще одним президентским указом Александр Сирский был назначен командующим Сухопутных войск ВСУ.
Взамен Владимир Кравченко назначен командующим Объединенных сил. С сегодняшнего дня они приступают к выполнению обязанностей, а Кравченко останется здесь с вами выполнять важнейшую задачу, которая сегодня стоит перед Вооруженными силами Украины и нашим государством,
– отметил Руслан Хомчак.
Что известно о Владимире Кравченко?
Владимир Анатольевич Кравченко был начальником оперативного командования "Север" с центром в Чернигове с 2017 года. До этого работал заместителем начальника штаба в том же ОК. Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко.