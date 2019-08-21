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      Боец 28-й бригады объяснил, как можно прекратить огонь на Донбассе

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      Командир взводу 28-ї бригади Віктор Єгоров
      Командир взводу 28-ї бригади Віктор Єгоров / Фото Катерини Петренко (24 канал)

      Прекратить огонь на Донбассе можно только победой украинских войск, убежден командир взвода 28-й бригады Виктор Егоров с псевдо "Каратель".

      Об этом говорится в эксклюзивном интервью 24 каналу: "Освободить оккупированный Донбасс можно только штурмом, – командир взвода 28-й бригады".

      Прекратить огонь можно только победой украинских войск. Мы очистим Восток Украины от российской нечисти. Нам надо разрешение, чтобы подойти к российской границы и стать на границе,
      – сказал боец.

      По его мнению, украинские военные не готовы к прекращению огня на оккупированных территориях Донбасса путем ведения мирных переговоров и договоренностей с боевиками РФ.

      Никаких мирных договоренностей! Ни в одной стране с террористом никто не договаривается. Террористы или сдаются, или их уничтожают! Так и у нас должно быть. Третьего варианта нет. За эти 5 лет мы научились воевать. Сейчас тоже страх есть, но мы можем справляться. Когда начинается обстрел – не сидишь в блиндаже и думаешь, прилетит или нет. А берешь автомат и даешь отпор. Потому что солдаты – не мишень. При обстрелах мы даем адекватный ответ,
      – высказался украинский армеец псевдо "Каратель".

      Военный предполагает: трудно прогнозировать, как украинские армейцы будут вести себя в случае начала мирных переговоров и договоренностей со страной-агрессором.

      "Мы должны подчиняться приказам. Приказ не обсуждается, – говорит Егоров. – Что касается меня, если командиры пойдут на это, я просто не буду их уважать и уволюсь из рядов ВСУ. Если враг, то враг до конца. Нет такого, что он убивал – а мы ему завтра прощаем. Это то же, что простить насильнику убийство девочки. Русские нас убивают, наших детей убивают, дома разрушают, давайте простим ?! "

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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