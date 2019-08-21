Боєць 28-ї бригади пояснив, як можна припинити вогонь на Донбасі

Припинити вогонь на Донбасі можна лише перемогою українських військ, переконаний командир взводу 28-ї бригади Віктор Єгоров на псевдо "Каратель".

Про це йдеться в екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу: "Звільнити окупований Донбас можна лише штурмом, – командир взводу 28-ї бригади".

Припинити вогонь можна лише перемогою українських військ. Ми очистимо Схід України від російської нечисті. Нам треба дозвіл, аби підійти до російської межі і стати на кордоні,

– сказав боєць.

На його думку, українські військові не готові до припинення вогню на окупованих територіях Донбасу шляхом ведення мирних переговорів і домовленостей з бойовиками РФ.

Жодних мирних домовленостей! У жодній країні з терористом ніхто не домовляється. Терористи або здаються, або їх знищують! Так і в нас має бути. Третього варіанту немає. За ці 5 років ми навчилися воювати. Зараз теж страх є, але ми можемо давати раду. Коли починається обстріл, – не сидиш у бліндажі і гадаєш, прилетить чи ні. А береш автомат і даєш відсіч. Бо солдати – не мішень. При обстрілах ми даємо адекватну відповідь,

– висловився український армієць на псевдо "Каратель".

Військовий припускає: важко прогнозувати, як українські армійці вестимуть себе у разі початку мирних переговорів і домовленостей з країною-агресором.

"Ми маємо підкорятись наказам. Наказ не обговорюється, – каже Єгоров. – Щодо мене: якщо командири підуть на це, я просто не буду їх поважати і звільнюся із лав ЗСУ. Якщо ворог, то ворог до кінця. Немає такого, що він вбивав, – а ми йому завтра прощаємо. Це те саме, що пробачити гвалтівнику вбивство дівчинки. Росіяни нас вбивають, наших дітей вбивають, будинки руйнують, давайте простимо?!"

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