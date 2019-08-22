На фронті знову втрати: загинув 20-річний боєць з Волині

На Донбасі загинув український військовий Дмитро Пилипчук, який родом Маневицького району Волинської області. Хлопцеві у жовтні мало б виповнитися лише 20 років.

Про загибель учасника російсько-української війни повідомив голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк.

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Не знаю, що це за перемир'я, але маємо знову сумну звістку зі Сходу України. Вічна пам'ять герою-захиснику,

– написав голова РДА.

За попередньою інформацією, прощання з героєм має відбутися у п'ятницю, 23 серпня. До того ж, було ухвалено рішення про відміну усіх районних розважальних заходів приурочених Дню Незалежності України.