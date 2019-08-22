На фронті знову втрати: загинув 20-річний боєць з Волині
На Донбасі загинув український військовий Дмитро Пилипчук, який родом Маневицького району Волинської області. Хлопцеві у жовтні мало б виповнитися лише 20 років.
Про загибель учасника російсько-української війни повідомив голова Маневицької районної державної адміністрації Андрій Линдюк.
Цікаво! Боєць 28-ї бригади пояснив, як можна припинити вогонь на Донбасі
Не знаю, що це за перемир'я, але маємо знову сумну звістку зі Сходу України. Вічна пам'ять герою-захиснику,
– написав голова РДА.
За попередньою інформацією, прощання з героєм має відбутися у п'ятницю, 23 серпня. До того ж, було ухвалено рішення про відміну усіх районних розважальних заходів приурочених Дню Незалежності України.
втрати зсу під час "перемир'я":
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі