ОБСЄ: Завершено роботи з розмінування території біля мосту у Станиці Луганській

Українська сторона поінформувала спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній Контактній Групі (ТКГ) Мартіна Сайдіка про те, що усі роботи із розмінування біля мосту в Станиці Луганській завершено.

У своїй заяві Мартін Сайдік зазначив, що учасники ТКГ узгодили кроки з підготовки до ремонту мосту у Станиці Луганській.

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Сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування та про готовність розпочати ремонтні роботи, включаючи усунення фортифікаційних споруд. До речі, я тільки що отримав повідомлення від української сторони, – заявив Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в робочій групі з безпеки, окрім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася і тема відновлення розведення сил і засобів в Золотому та Петровському.

Сайдік додав, що через 30 днів з початку перемир'я, середнє число порушень режиму припинення вогню залишається значно нижчим у порівнянні з цим показником до цього.

Спецпредставник ще раз закликав усі сторони надалі повністю дотримуватися зобов'язань, особливо зважаючи на початок навчального року.

Що відомо про міст у Станиці Луганській?У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець. ПрезидентЗеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.



Карта окупованих на Донбасі територій: інфографіка 24 каналу