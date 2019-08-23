Схоже, Росія вирішила злити Донбас, – офіцер ЗСУ

В одному з районів окупованого Луганська помітили величезну кількість важкої техніки. Згодом бойовики почали завантажувати танки на трейлери та вивозити у невідомому напрямку.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц", також до міста 22 серпня прибула делегація з Росії, яку, імовірно, очолив "сірий кардинал" Кремля Владислав Сурков. Мета їхнього візиту є невідомою, оскільки інформація про перебування росіян у Луганську є засекреченою.

Цікаво! На Донбас повертають Україну, або Інформаційна антисанітарія "республік"

Крім того, у Ростовській області з боку Росії майже закінчили побудову інженерно-захисних споруд. Також ввели заборонену зону та обмежувальні заходи.

Звичайні новини, але якщо їх об'єднати можна припустити цікаву річ. РФ вирішила злити Донбас? Чи... Подивимося...

– підкреслив Анатолій Штефан.

Припущення, яке виголосив "Штірліц", може мати під собою підстави, адже нещодавно Україна та Росія домовились про обмін полоненими у форматі "33 на 33". Крім того, як українські війська, так і проросійські бойовики завершили розмінування території поблизу мосту у Станиці Луганській. Уздовж цього мосту пролягає дорога, що з’єднує підконтрольні Києву та окуповані території. Також неподалік розташовується єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування.

Зверніть увагу! Спостерігачі ОБСЄ нарахували майже 30 невідведених "Градів" на окупованих територіях

Щоправда, на фронті ситуація й надалі залишається тривожна ситуація. Зокрема, упродовж доби 22 серпня бойовики на Донбасі здійснили 13 обстрілів українських позицій, внаслідок чого два українських воїни зазнали поранень. А загалом за час так званого перемир’я, яке розпочалося 21 липня, загалом загинули 12 українських військових.