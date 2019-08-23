Спостерігачі ОБСЄ нарахували майже 30 невідведених "Градів" на окупованих територіях

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 20 серпня 27 систем залпового вогню "Град" на двох полігонах в окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням Мінських домовленостей.

В опублікованому звіті на сайті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зазначається, що безпілотник спостерігачів виявив 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля села Тернове та 22 РСЗВ (БМ-21) поблизу села Хрустальне.

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Окрім "Градів", 20 серпня спостерігачі також зафіксували 6 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируваних гаубиць (Д‑30 "Жаба", 122 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ‑12 "Рапіра", 100 мм) на полігоні неподалік від села Шимшинівка.

Серед іншого Місія ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі "озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння".

Варто зазначити, що перед цим безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував майже три десятки танків ворога на полігоні під Донецьком.

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У них на озброєнні є гаубиці, протитанкові гармати, "Гради" і танки. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.