ОБСЄ зафіксувала майже три десятки танків ворога на полігоні під Донецьком

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 17 серпня 29 танків та більш ніж десяток артелерійських установок у районі села Тернове на окупованій території Донеччини.

У черговому звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 19 серпня 2019 року зазначається, що безпілотник малого радіуса дії зафіксував 29 танків моделі Т-64 у кількості 13 одиниць, та 16 одиниць танків моделі Т-72. Також виявлено 2 самохідні артилерійські гармати 2С9 "Нона-С", 120 калібру міліметрів на полігоні біля Тернового.

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Серед іншого на цьому полігоні, розміщеному за 57 кілометів на схід від Донецька, також було виявлено 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", калібру 122 міліметрів та 3 буксирувані гаубиці Д-30 "Жаба", калібру 122 міліметрів.

Також 17 серпня БПЛА СММ зафіксував 12 БМП-1, один БТР-70 та одну інженерну машину розгородження ІМР-2 біля села Круглик (65 кілометрів на південний захід від Луганська), а 19 серпня безпілотник Місії виявив 8 броньових бойових машин біля села Пришиб (34 км на північний захід від Луганська).

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У них на озброєнні є гаубиці, протитанкові гармати, "Гради" і танки. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.



Звідки Росія може напасти на Україну / інфографіка 24 каналу