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      ОБСЕ зафиксировала почти три десятка танков противника на полигоне под Донецком

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      Беспилотник ОБСЕ зафиксировал технику врага на донбассе
      Беспилотник ОБСЕ зафиксировал технику врага на донбассе / Фото из открытых источников

      Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 17 августа 29 танков и более десятка артелерийських установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донбасса.

      В очередном отчете СММ ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 19 августа 2019 отмечается, что беспилотник малого радиуса действия зафиксировал 29 танков модели Т-64 в количестве 13 единиц, и 16 единиц танков модели Т-72. Также выявлено 2 самоходные артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С", 120 калибра миллиметров на полигоне у Тернового.

      Читайте также: Каким способом Россия перебрасывает на Донбасс оружие и технику: данные разведки

      Среди прочего на этом полигоне, расположенном в 57 километ восточнее Донецка, также было выявлено 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", калибра 122 миллиметров и 3 буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка", калибра 122 миллиметров.

      Также 17 августа БПЛА СММ зафиксировал 12 БМП-1, один БТР-70 и одну инженерную машину разграждения ИМР-2 возле села Круглик (65 километров к юго-западу от Луганска), а 19 августа беспилотник Миссии обнаружил 8 броневых боевых машин возле села Пришиб ( 34 км к юго-западу от Луганска).

      Какие силы держит Россия на границе с Украиной?Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексирована Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У них на вооружении есть гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне в Донбассе и их солдат якобы там нет.

      В общем вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.


      Откуда Россия может напасть на Украину / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Новости Луганска Новости Донецка
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