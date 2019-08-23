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      Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 30 отведенных "Градов" на оккупированных территориях

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 20 августа 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.

      В опубликованном отчете на сайте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отмечается, что беспилотник наблюдателей обнаружил 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у села Терновое и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи села Хрустальное.

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      Кроме "Градов", 20 августа наблюдатели также зафиксировали 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) на полигоне неподалеку от села Шимшиновка.

      Среди прочего Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе "вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения".

      Стоит отметить, что перед этим беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал почти три десятка танков противника на полигоне под Донецком.

      Какие силы держит Россия на границе с Украиной?Россия удерживает более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексирована Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. У них на вооружении есть гаубицы, противотанковые пушки, "Грады" и танки. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне в Донбассе и их солдат якобы там нет.

      В общем вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Луганска ОБСЕ Война на Донбассе
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