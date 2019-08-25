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      На Донбасі знову втрати через обстріли бойовиків

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      На Донбасі знову втрати через обстріли бойовиків

      Через обстріли проросійських бойовиків чотири українські воїни отримали поранення. Один із захисників помер дорогою до медичного закладу.

      Окупанти продовжили порушувати "перемир'я" 25 серпня – через обстріли з їхнього боку четверо воїнів ЗСУ отримали поранення різних ступенів тяжкості, повідомляють у штабі ООС. 

      Важливо: 29 серпня буде Днем пам'яті загиблих захисників України, – Зеленський

      Під час евакуації до медичного закладу один із захисників України від отриманих поранень помер.

      Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого,
      – розповіли у штабі.

      Впродовж доби 24 серпня, у День Незалежності України, проросійські бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції. Втрат серед українських воїнів у цей день немає.

      Попри нове перемир'я окупанти продовжують провокації та обстріли. За місяць бойовики вбили 16 українських військових на Сході. Зокрема, у ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині. Українська сторона постійно дотримується умов перемир'я. 

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      окуповані території Донбасу
      Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Перемир'я Операція Об'єднаних сил Жертви Війна на Донбасі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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