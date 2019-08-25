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      У День незалежності бойовики на Донбасі гатили з гранатометів

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      За добу окупанти п’ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі
      За добу окупанти п’ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі / Getty Images

      Впродовж доби 24 серпня, у День Незалежності України, проросійські бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції. Втрат серед українських воїнів немає.

      Окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Так, 4 обстріли українських позицій бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – поблизу Мар'їнки, Павлополя, Водяного, Новолуганського.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      За минулу добу втрат з боку ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів не було.

      попри нове перемир'я окупанти продовжують обстріли. За місяць бойовики вбили 16 українських військових на Сході. Зокрема, у ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині. 

       

       

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

      окуповані території Донбасу
      Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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