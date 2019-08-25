В День независимости боевики на Донбассе били из гранатометов

В течение суток 24 августа, в День Независимости Украины, пророссийские боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции. Потерь среди украинских воинов нет.

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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Так, 4 обстрела украинских позиций боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" – вблизи Марьинки, Павлополя, Водяного, Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки потерь со стороны ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

Несмотря на новое перемирие оккупанты продолжают обстрелы. За месяц боевики убили 16 украинских военных на Востоке. В частности, в ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.

Когда начало действовать новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Оно установлено вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, при этом оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.



Оккупированные районы Донбасса/ Инфографика 24 канала