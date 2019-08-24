12:03
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, 23 серпня
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, 23 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      29 серпня буде Днем пам'яті загиблих захисників України, – Зеленський

      2513 Читать новость на русском
      Зеленський призначив 29 серпня Днем пам'яті загиблих захисників України
      Зеленський призначив 29 серпня Днем пам'яті загиблих захисників України / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 29 серпня Днем пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність України.

      Про це глава держави заявив під час Ходи Гідності на Майдані Незалежності у Києві.

      Важливо: Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності

      Він зауважив, що на урочистостях присутні родини загиблих військових та учасників добровольчих формувань, які захищали Україну у війні проти Росії на Донбасі.

      З метою гідного вшанування їх пам'яті, мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Відзначення його – щорічно 29 серпня,
      – наголосив Зеленський.

      Після цього український президент подякував військовим та їх рідним за службу та захист України.

      До теми: Хода гідності до Дня Незалежності у Києві: онлайн-трансляція

      Зауважимо, перед тим Зеленський нагородив низку військових, нацгвардійців, прикордонників, які захищали державу на Донбасі та українців, які зробили значні внески в життя нашої країн.

      Першу нагороду – звання Героя України посмертно – глава держави вручив матері та дружині загиблого від кулі російського снайпера бійця Андрія Волоса.

      Як святкують День Незалежності в Україні?Україна відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня проходить Хода гідності та Марш захисників. Участь у першому бере президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, видатні українці тощо. 

      Урочистості розпочалися біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де вшанували хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни. Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.

      Згодом на Майдані Незалежності пролунав національний гімн України та виступив з промовою президент Володимир Зеленський.

      blog_ava
      Хода гідності до Дня Незалежності у Києві: онлайн-трансляція
      сьогодні
      3065
      Теги: День Незалежності Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 11
      Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      сьогодні , 11:24 Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      361
      Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      сьогодні , 10:30 Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      160
      Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових, медиків, освітян і спортсменів
      сьогодні , 10:24 Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових, медиків, освітян і спортсменів
      481
      Росія і Китай нечувано зблизилися, але відносини у них колоніальні, – Le Point
      сьогодні , 08:50 Росія і Китай нечувано зблизилися, але відносини у них колоніальні, – Le Point
      Світові Медіа 894
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук