29 серпня буде Днем пам'яті загиблих захисників України, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 29 серпня Днем пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність України.

Про це глава держави заявив під час Ходи Гідності на Майдані Незалежності у Києві.

Важливо: Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності

Він зауважив, що на урочистостях присутні родини загиблих військових та учасників добровольчих формувань, які захищали Україну у війні проти Росії на Донбасі.

З метою гідного вшанування їх пам'яті, мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Відзначення його – щорічно 29 серпня,

– наголосив Зеленський.

Після цього український президент подякував військовим та їх рідним за службу та захист України.

До теми: Хода гідності до Дня Незалежності у Києві: онлайн-трансляція

Зауважимо, перед тим Зеленський нагородив низку військових, нацгвардійців, прикордонників, які захищали державу на Донбасі та українців, які зробили значні внески в життя нашої країн.

Першу нагороду – звання Героя України посмертно – глава держави вручив матері та дружині загиблого від кулі російського снайпера бійця Андрія Волоса.

Як святкують День Незалежності в Україні?Україна відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня проходить Хода гідності та Марш захисників. Участь у першому бере президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, видатні українці тощо.



Урочистості розпочалися біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де вшанували хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни. Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.



Згодом на Майдані Незалежності пролунав національний гімн України та виступив з промовою президент Володимир Зеленський.