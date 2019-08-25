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      На Донбассе снова потери из-за обстрелов боевиков

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      На Донбассе снова потери из-за обстрелов боевиков

      Из-за обстрелов пророссийских боевиков 25 августа четверо украинских военнослужащих получили ранения. Один из защитников скончался по дороге в медицинское учреждение.

      Оккупанты продолжили нарушать "перемирие" 25 августа – из-за обстрелов с их стороны четверо воинов ВСУ получили ранения различной степени тяжести, сообщают в штабе ООС.

      Важно: 29 августа будет Днем памяти погибших защитников Украины, – Зеленский

      Во время эвакуации в медицинское учреждение один из защитников Украины от полученных ранений скончался.

      Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего,
      – рассказали в штабе.

      В течение суток 24 августа, в День Независимости Украины, пророссийские боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции. Потерь среди украинских воинов в этот день нет.

      Несмотря на новое перемирие оккупанты продолжают провокации и обстрелы. За месяц боевики убили 16 украинских военных на Востоке. В частности, в ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине. Украинская сторона постоянно соблюдает условия перемирия.

      Когда начало действовать новое перемирие?

      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведение огня из всех видов вооружения.

      окуповані території ДонбасуОккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Перемирие
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