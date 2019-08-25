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      Украина приостановила демонтаж оборонных укреплений в Станице Луганской

      317 Читати новину українською
      Мост в Станице Луганской
      Мост в Станице Луганской / Facebook-страница штаба ООС

      Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Все потому, что пророссийские боевики не проводили демонтаж со своей стороны.

      Украинские пиротехники 25 августа начали обследовать местность для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако по состоянию на 9:00 пророссийские боевики не проводили никаких инженерных работ, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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      Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1,
      – заявили в штабе ООС.

      На участок прибыли представители миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить состояние мероприятий, которые проводит украинская сторона.

      Украинская сторона еще 24 августа утром начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Однако боевики не делали подобных шагов.

      27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков возле Станицы Луганской. Развести войска пытались с 2016 года. Первоначально это нужно, чтобы на передовой прекратились обстрелы и началось восстановление моста.

      Впоследствии территорию возле моста начали разминировать. И 22 августа украинская сторона проинформировала о том, что завершила все работы по разминированию.

      Что известно о мосте в Станице ЛуганскойЭто единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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