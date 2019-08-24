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      Украинская сторона начала убирать оборонительные сооружения возле моста в Станице Луганской

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      Мост возле Станицы Луганской
      Мост возле Станицы Луганской / Facebook-страница ООС

      Украинская сторона 24 августа утром начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

      Украинская сторона обследовала оборонительные укрепления на подконтрольной пророссийским боевикам стороне моста на наличие взрывоопасных предметов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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      После обследования в 10:35 украинская сторона начала разбирать укрепления со своей стороны. По состоянию на 11:15 демонтировали 10 покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте. На этот участок также прибыли наблюдатели миссии ОБСЕ.

      Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня подчеркнула, что будет вынуждена прекратить демонтаж, если демонтаж со своей стороны не будут проводить боевики. По состоянию на 12:00 боевики никаких инженерных работ не проводили.

      Что известно о мосте возле Станице Луганской
      Это единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.

      27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской. Развести войска пытались с 2016 года. Первоначально это нужно, чтобы на передовой прекратились обстрелы и началось восстановление моста.

      Впоследствии территорию возле моста начали разминировать. 22 августа украинская сторона проинформировала о том, что завершила все работы по разминированию возле моста под Станицей Луганской.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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