Вскоре подразделения Нацгвардии выведут с Донбасса

С начала 2020 года Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка.

Как пояснил во время заседания коллегии МВД командующий Нацгвардии Николай Балан, собственно привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка является одним из проблемных вопросов.

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Следовательно, для его решения с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения Операции Объединенных сил будут привлекать исключительно части оперативного назначения, а также отдельные подразделения спецназа и разведки.

Зато подразделения Нацгвардии по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых выведут в пункты их постоянной дислокации и они будут выполнять задачи по своему назначению.

Заметим, что с 1 августа подразделения Нацгвардии начали патрулировать улицы украинских городов. По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, к таким патрулям будет привлечено 50% от личного состава патрульных Нацгвардии.