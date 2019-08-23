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      Незабаром підрозділи Нацгвардії виведуть з Донбасу

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      З 2020 року підрозділи Нацгвардії з охорони громадського порядку виведуть з Донбасу
      З 2020 року підрозділи Нацгвардії з охорони громадського порядку виведуть з Донбасу / 24 канал

      Від початку 2020 року Нацгвардія почне виводити з Донбасу підрозділи з охорони громадського порядку.

      Як пояснив під час засідання колегії МВС командувач Нацгвардії Микола Балан, власне залучення військових Нацгвардії до охорони громадського порядку є одним із проблемних питань.

      Важливо! Біографія Миколи Балана: що відомо про нового командувача Нацгвардії

      Відтак, для його вирішення від початку 2020 року до виконання бойових і службово-бойових завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил будуть залучати винятково частини оперативного призначення, а також окремі підрозділи спецпризначенців і розвідки.

      Натомість підрозділи Нацгвардії з охорони громадського порядку, конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних виведуть до пунктів їхньої постійної дислокації та вони виконуватимуть завдання лише за своїм призначенням.

      Зауважимо, що з 1 серпня підрозділи Нацгвардії почали патрулювати вулиці українських міст. За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, до таких патрулів буде залучено 50% від особового складу патрульних Нацгвардії.

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      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Нацгвардія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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