21:52
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Ситуація у Станиці Луганській: українська сторона завершила демонтаж – свіжі фото

      851 Читать новость на русском
      Україна завершила демонтаж укріплень біля моста у Станиці Луганській
      Україна завершила демонтаж укріплень біля моста у Станиці Луганській / СЦКК

      Українська сторона завершила повний демонтаж фортифікаційних споруд поблизу зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

      Роботи зупинили приблизно за 200 метрів від зламу мосту, про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації на своїй фейсбук-сторінці.

      Думка: Росія може відновити гарячу фазу війни на Донбасі: Безсмертний назвав причину

      Вирішили не наближатись, оскільки окупаційна адміністрація СММ ОБСЄ не отримала гарантій безпеки. Бойовики своїх споруд не демонтували.

      Візуально з української сторони можна бачити, що зі сторони так званої "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від зламу мосту розташована будка типу "кунг", де нанесені літери СЦКК. Ця будка буде створювати реальні перешкоди при будівництві мосту,
      – мовиться у повідомленні.


      Роботи з демонтажу у Станиці Луганській/ Джерело: фейсбук-сторінка ЛОДА

      Чергові труднощі виникли кілька днів тому. Ще 24 серпня вранці українська сторона почала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Проте бойовики не робили аналогічних кроків.

      Нові фото зі Станиці Луганської: 


      Що відомо про міст у Станиці Луганській? 

      Це єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.

      Президент України Володимир Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      У сім'ї Юлії Тимошенко сталося горе, – нардеп
      сьогодні
      12064
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Мінські домовленості Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      сьогодні , 20:26 Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      Євгенія Мазур 911
      Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      сьогодні , 19:00 Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      Роман Маселко 1224
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      сьогодні , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 947
      Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      сьогодні , 18:27 Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      823
      Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      сьогодні , 18:14 Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      950
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук