Ситуація у Станиці Луганській: українська сторона завершила демонтаж – свіжі фото

Українська сторона завершила повний демонтаж фортифікаційних споруд поблизу зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Роботи зупинили приблизно за 200 метрів від зламу мосту, про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації на своїй фейсбук-сторінці.

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Вирішили не наближатись, оскільки окупаційна адміністрація СММ ОБСЄ не отримала гарантій безпеки. Бойовики своїх споруд не демонтували.

Візуально з української сторони можна бачити, що зі сторони так званої "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від зламу мосту розташована будка типу "кунг", де нанесені літери СЦКК. Ця будка буде створювати реальні перешкоди при будівництві мосту,

– мовиться у повідомленні.



Роботи з демонтажу у Станиці Луганській/ Джерело: фейсбук-сторінка ЛОДА

Чергові труднощі виникли кілька днів тому. Ще 24 серпня вранці українська сторона почала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Проте бойовики не робили аналогічних кроків.

Нові фото зі Станиці Луганської:



Що відомо про міст у Станиці Луганській?

Це єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.



Президент України Володимир Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу