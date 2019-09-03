Ситуация в Станице Луганской: украинская сторона завершила демонтаж – свежие фото
Украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений вблизи разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.
Работы остановили примерно в 200 метрах от излома моста, об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации на своей фейсбук-странице.
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Решили не приближаться, поскольку оккупационная администрация СММ ОБСЕ не получила гарантий безопасности. Боевики своих сооружений не демонтировали.
Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны так называемой "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста расположена будка типа "кунг", где нанесены буквы СЦКК. Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста,
– говорится в сообщении.
Работы по демонтажу в Станице Луганской/ Источник: фейсбук-страница ЛОГА
Очередные трудности возникли несколько дней назад. Еще 24 августа утром украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Однако боевики не делали аналогичных шагов.
Новые фото из Станицы Луганской:
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