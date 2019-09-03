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      Ситуация в Станице Луганской: украинская сторона завершила демонтаж – свежие фото

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      Украина завершила демонтаж укреплений возле моста в Станице Луганской
      Украина завершила демонтаж укреплений возле моста в Станице Луганской / СЦКК

      Украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений вблизи разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

      Работы остановили примерно в 200 метрах от излома моста, об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации на своей фейсбук-странице.

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      Решили не приближаться, поскольку оккупационная администрация СММ ОБСЕ не получила гарантий безопасности. Боевики своих сооружений не демонтировали.

      Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны так называемой "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста расположена будка типа "кунг", где нанесены буквы СЦКК. Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста,
      – говорится в сообщении.


      Работы по демонтажу в Станице Луганской/ Источник: фейсбук-страница ЛОГА

      Очередные трудности возникли несколько дней назад. Еще 24 августа утром украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской. Однако боевики не делали аналогичных шагов.

      Новые фото из Станицы Луганской:

      Что известно о мосте в Станице Луганской?

      Это единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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