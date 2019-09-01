Станиця Луганська: бойовики знову зухвало зривають домовленості

Окупаційна адміністрація і далі саботує початок робіт з відновлення зруйнованого мосту на ділянці розведення у Станиці Луганській. Цього разу не пустили будівельників до зруйнованої частини мосту.

Бойовики вкотре відмовили працівникам у доступі працівникам, про це повідомляє українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування.

Підлість окупантів на Донбасі: Запросили тишу, але відкрили вогонь і поранили бійця ЗСУ

Так, у ніч 1 вересня планували демонтаж, розбирання та вивезення елементів конструкцій зруйнованого мосту, пошкоджених металевих конструкцій. Окрім того, потрібно було прибрати бар’єрне загородження та будівельне сміття.

Тоді ж представники української сторони зустрілися із патрулями СММ ОБСЄ.

Через СММ ОБСЄ до НЗФ РФ довели нашу готовність до проведення робіт, на що отримали відмову щодо гарантій безпеки та відмову їх забезпечити, пояснюючи відсутність детального плану відновлювальних робіт,

– повідомили у СЦКК.

Водночас, інформують в СЦКК, напередодні, 31 серпня, окупаційна адміністрація відмовила представникам "Укртрансмосту" у доступі до зруйнованої частини мосту. Фацівці змушені були поїхати, так і не оглянувши ділянки зруйнованого мосту для визначення обсягів відновлювальних робіт.

"Блокування окупаційною адміністрацією робіт у Станиці Луганській вкотре свідчить про цілеспрямоване недотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань, пов’язаних з відновленням інфраструктури в даному районі", – наголосиили там.

Українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Усе тому, що проросійські бойовики не проводили демонтаж зі своєї сторони.

Що відомо про міст у Станиці Луганській?Це єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.



Президент України Володимир Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.