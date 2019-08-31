18:58
31 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Армія Сі Цзіньпіна захоплює Росіянський анклав. Морозиво від Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 серпня
      Вєсті.UA: Аваков і "путч Порошенка". Медведчук забрехався
      Вєсті.UA
      21:41, 30 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Запросили тишу, але відкрили вогонь і поранили бійця ЗСУ: підлий вчинок окупантів на Донбасі

      146 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі: поранено українського бійця
      Війна на Донбасі: поранено українського бійця / politeka.net

      Проросійські бойовики біля Зайцевого на Донбасі 31 серпня запросили в української сторони режим тиші – до 16 години. ЗСУ погодилися, та ворог "подякував" пострілами і поранив українського бійця.

      О пів на другу дня в районі Зайцевого представники збройних формувань противника запросили в української сторони режим "тиша" до 16 години. Про це повідомили на сторінці Об'єднаних сил у Facebook.

      Читайте також: З приходом сутінків на передовій закінчується тиша: як провокують російські бойовики

      Окупанти хотіли забрати тіла своїх загиблих із диверсійно-розвідувальної групи, яку нещодавно ліквідували бійці "Азову" біля Світлодарської дуги.

      Українські ЗС, дотримуючись основ міжнародного гуманітарного права та міжнародно-правових угод про захист жертв війни, а також і не забуваючи про морально-етичні норми, запит на режим "тиша" погодили.

      Однак виявилося, що ворог мав іншу мету – скористатися затишшям, приспати пильність і вдарити по наших підрозділах. Тож саме в цей час, коли мала бути "тиша" – у бік ЗСУ полетіли снаряди із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      На щастя, сили ООС були готові до навіть до такого підступного вчинку ворога. Утім, один український військовослужбовець таки зазнав поранення. Йому надали допомогу, стан його здоров'я, за словами лікарів, "середньої важкості".

      Уранці 31 серпня стало відомо, що Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики надалі порушують режим припинення вогню

      blog_ava
      Вигідніше купувати вугілля у США, ніж оплачувати роботу українських шахт, – Фурса
      сьогодні
      5701
      Теги: Новини України Постраждалі Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украине следует отказаться от госшахт
      сьогодні , 16:30 Украине следует отказаться от госшахт
      Сергій Фурса 566
      Ваші сири краще, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      сьогодні , 16:00 Ваші сири краще, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 730
      Испытание ядерного оружия на людях в СССР: после взрыва солдаты вскакивали и кричали "ура"
      сьогодні , 12:00 Испытание ядерного оружия на людях в СССР: после взрыва солдаты вскакивали и кричали "ура"
      Максим Мирович 2171
      Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
      сьогодні , 11:07 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
      Михайло Гема 1559
      Чи зможе мегаполіс зробити вас щасливими
      сьогодні , 10:04 Чи зможе мегаполіс зробити вас щасливими
      215
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук