Запросили тишу, але відкрили вогонь і поранили бійця ЗСУ: підлий вчинок окупантів на Донбасі

Проросійські бойовики біля Зайцевого на Донбасі 31 серпня запросили в української сторони режим тиші – до 16 години. ЗСУ погодилися, та ворог "подякував" пострілами і поранив українського бійця.

О пів на другу дня в районі Зайцевого представники збройних формувань противника запросили в української сторони режим "тиша" до 16 години. Про це повідомили на сторінці Об'єднаних сил у Facebook.

Читайте також: З приходом сутінків на передовій закінчується тиша: як провокують російські бойовики

Окупанти хотіли забрати тіла своїх загиблих із диверсійно-розвідувальної групи, яку нещодавно ліквідували бійці "Азову" біля Світлодарської дуги.

Українські ЗС, дотримуючись основ міжнародного гуманітарного права та міжнародно-правових угод про захист жертв війни, а також і не забуваючи про морально-етичні норми, запит на режим "тиша" погодили.

Однак виявилося, що ворог мав іншу мету – скористатися затишшям, приспати пильність і вдарити по наших підрозділах. Тож саме в цей час, коли мала бути "тиша" – у бік ЗСУ полетіли снаряди із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На щастя, сили ООС були готові до навіть до такого підступного вчинку ворога. Утім, один український військовослужбовець таки зазнав поранення. Йому надали допомогу, стан його здоров'я, за словами лікарів, "середньої важкості".

Уранці 31 серпня стало відомо, що Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики надалі порушують режим припинення вогню