З приходом сутінків на передовій закінчується тиша: як провокують російські бойовики

Останні декілька днів позиції біля Мар’їнки не зникають зі зведень штабу Операцій Об’єднаних сил. Тиша в населеному пункті зберігається тільки вдень.

"Вдень вони не стріляють, в основному вночі – з 8 вечора і до 12 ночі. Прилітають за 50, за 40 метрів від нас. Тобто не прицільно б’ють по нас", – розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Ігор.

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Як тільки темніє, бойовики починають застосовувати своє озброєння. Кореспондентам 24 каналу довелося чути вибухи від підствольних гранатометів 40 калібру. Військовий Володимир саме тоді чергував на спостережнику. Розповів, що останні три доби ночі тут тихими не бувають. Вже звечора нарахував чотири вибухи ВОГ-25.



Чергування військового

"Там починається стрільби з ПКМ, починають прилітати ВОГи, РПГ", – заявив військовослужбовець 24 королівської бригади Володимир.

Ціляться погано або ж просто провокують вогонь у відповідь. Так намагаються виявити вогневі точки українських військових. З інтервалом у пів години в хід йдуть кулемети.

Спостерігаємо, щоб вони не зайшли в нашу сторону, в тил. В них там часто бувало таке, що вони стараються підійти. Починається стрільба з другої сторони – відволікають,

– військовослужбовець 24 королівської бригади Володимир.



Мар'їнка

На провокативні стрільбища з боку російських найманців тут не зважають, але уважно пильнують за їхньою поведінкою. В прилад нічного бачення, каже Володимир, відсвічуються тільки кулі, що летять полем. На світанку стрільби стихають.