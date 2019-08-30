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      Військові на провокативний вогонь не зважають: репортаж з передової

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      На Донбасі тривають ворожі обстріли. З початку доби у штабі нарахували 17 порушень режиму тиші з боку російських найманців. На щастя, обійшлось без втрат.

      На передовій лунала здебільшого стрілецька зброя. На околицях Мар'їнки все частіше помічають роботу ворожого снайпера.

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      Неподалік окупованого Донецька провокаційний вогонь з боку бойовиків фактично не припиняється, а останньої доби посилилися атаки з боку ворожих снайперів. Такі поодинокі постріли тут лунають з інтервалом у 10-15 хвилин. Та куди цілять бойовики – не зрозуміло.

      війна на донбасі
      Військові слідкують за окупантами

      Окупанти ведуть огонь ведуть хаотичний, провокують на відповідь, аби виявити вогневі точки наших військових. Та тут цю тактику добре розуміють, тому на провокативний вогонь не зважають.

      До постійних звуків пострілів військові так звикли, що суцільна тиша тепер – насторожує.

      війна на донбасі
      Загарбники ведуть хаотичний вогонь

      Кожен так думає "задовго", хоч шось, но мусить постріляти,
      – сказав військовослужбовець 24 королівської бригади ЗСУ Богдан.

      На передовій – пильність не втрачають ні на мить. За рухами окупантів слідкують. Кажуть, ті затишшям з боку українських армійців користуються і зміцнюють свої позиції.

      Там ідуть інженерні роботи, бо ми бачимо, як вони окопуються,
      – зазначив військовослужбовець 24 королівської бригади ЗСУ Володимир.

      війна на донбасі
      Українські захисники готові дати відсіч

      Бійці королівської бригади також вільну хвилинку дарма не марнують – покращують свої позиції, укріплюються. І готові у будь-яку мить дати відсіч, якщо противник вкрай знахабніє.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 канал
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