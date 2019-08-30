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      Военные на провокационный огонь не обращают внимания: репортаж с передовой

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      На Донбассе продолжаются враждебные обстрелы. С начала суток в штабе насчитали 17 нарушений режима тишины со стороны российских наемников. К счастью, обошлось без потерь.

      На передовой звучало в основном стрелковое оружие. В окрестностях Марьинки все чаще замечают работу вражеского снайпера.

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      Неподалеку оккупированного Донецка провокационный огонь со стороны боевиков фактически не прекращается, а последние сутки усилились атаки со стороны вражеских снайперов. Такие одиночные выстрелы здесь раздаются с интервалом в 10-15 минут. Но куда целятся боевики – не понятно.

      війна на донбасі
      Военные следят за оккупантами

      Оккупанты ведут хаотичный огонь, провоцируют ответа, чтобы выявить огневые точки наших военных. Но здесь эту тактику хорошо понимают, поэтому на провокационный огонь не обращают внимания.

      К постоянным звукам выстрелов военные так привыкли, что полная тишина теперь – настораживает.

      війна на донбасі
      Захватчики ведут беспорядочный огонь

      Каждый так думает "задолго", хоть что-то, но должен пострелять,
      – сказал военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Богдан.

      На передовой – бдительность не теряют ни на минуту. За движениями оккупантов следят. Говорят, те затишьем со стороны украинских армейцев пользуются и укрепляют свои позиции.

      Там идут инженерные работы, потому что мы видим, как они окапываются,
      – отметил военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Владимир.

      війна на донбасі
      Украинские защитники готовы дать отпор

      Бойцы королевской бригады также свободную минутку зря не теряют – улучшают свои позиции, укрепляются. И готовы в любой момент дать отпор, если противник крайне обнаглеет.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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      Новости за 30 августа
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