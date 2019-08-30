Военные на провокационный огонь не обращают внимания: репортаж с передовой
На Донбассе продолжаются враждебные обстрелы. С начала суток в штабе насчитали 17 нарушений режима тишины со стороны российских наемников. К счастью, обошлось без потерь.
На передовой звучало в основном стрелковое оружие. В окрестностях Марьинки все чаще замечают работу вражеского снайпера.
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Неподалеку оккупированного Донецка провокационный огонь со стороны боевиков фактически не прекращается, а последние сутки усилились атаки со стороны вражеских снайперов. Такие одиночные выстрелы здесь раздаются с интервалом в 10-15 минут. Но куда целятся боевики – не понятно.
Военные следят за оккупантами
Оккупанты ведут хаотичный огонь, провоцируют ответа, чтобы выявить огневые точки наших военных. Но здесь эту тактику хорошо понимают, поэтому на провокационный огонь не обращают внимания.
К постоянным звукам выстрелов военные так привыкли, что полная тишина теперь – настораживает.
Захватчики ведут беспорядочный огонь
Каждый так думает "задолго", хоть что-то, но должен пострелять,
– сказал военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Богдан.
На передовой – бдительность не теряют ни на минуту. За движениями оккупантов следят. Говорят, те затишьем со стороны украинских армейцев пользуются и укрепляют свои позиции.
Там идут инженерные работы, потому что мы видим, как они окапываются,
– отметил военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Владимир.
Украинские защитники готовы дать отпор
Бойцы королевской бригады также свободную минутку зря не теряют – улучшают свои позиции, укрепляются. И готовы в любой момент дать отпор, если противник крайне обнаглеет.