00:07
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      О перемирии слышали только из новостей: репортаж из Донбасса

      5 Читати новину українською

      На фронте 9 обстрелов с начала суток. Это зафиксировали в штабе. На рассвете враг бил из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также вооружения БМП и гранатометов в районе Светлодарской Дуги.

      Здесь военные слышали о перемирии только из новостей, так как ежедневно раздаются обстрелы. А в последние дни боевики применяли еще и минометы.

      Читайте также: Военные уже смеются над формулировкой "режим прекращения огня": репортаж с фронта

      Традиционно, из тяжелого вооружения, которое вообще должно быть отведено от линии соприкосновения, палят на рассвете. Это подвергает опасности гражданское население. В Майском живет до сотни мирных жителей. Накануне один из снарядов от гранатомета – прилетел прямо в забор. К счастью, не сорвался.

      війна на донбасі
      Забор, в который попал снаряд

      Саперы приезжали и собирали куски. Не взорвался, людям повезло, вмятина в заборе такова, что если бы попало в человека все,
      – отметил боец полка специального назначения "Азов" НГУ Жан.

      В "Азове" ребята настроены только на победу. Арсений в противостоянии с агрессором уже 5 лет. Говорит, как только на Донбассе прозвучали первые выстрелы – решил ехать на восток. И как раз заканчивал Киево-Могилянскую академию. После экзаменов – сразу же в добробат.

      війна на донбасі
      Украинский защитник Арсений

      Я боялся опоздать на войну, потому что казалось, что вот несколько недель и она закончится,
      – вспомнил боец ​​полка специального назначения "Азов" Арсений.

      Врага спасает только то, что военные соблюдают договоренности и огонь открывают только в случае реальной опасности. На провокационные выстрелы – не реагируют. И в любой момент "азовцы" готовы бить прицельно и на уничтожение.

      Поэтому укрепляют позиции, блиндажи. Заботятся здесь не только о безопасности, но и о комфорте. За лето выстроили в поле настоящую подземную квартиру. Яркое освещение и розетки у каждого места бойца. И зимой, в них будет тепло.

       

      Быт армейцев

      А главное – блиндаж хорошо погружен в землю и укреплен. Поэтому в случае опасности – станет укрытием для бойцов.

      війна ан донбасі
      Блиндаж, который может защитить военных

      Когда начало действовать новое перемирие?

      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать от начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      війна на донбасі
      Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      ЦИК официально зарегистрировала всех 424 депутатов Верховной Рады IX созыва: список
      28 августа
      680
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Светлодарская дуга Перемирие Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 28 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости за 28 августа: Обвал дома в Дрогобыче, Вышинского выпустили из-под стражи
      28 августа , 23:28 Главные новости за 28 августа: Обвал дома в Дрогобыче, Вышинского выпустили из-под стражи
      29
      Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      28 августа , 22:00 Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 574
      Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      28 августа , 22:00 Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      Іван Яковина 312
      Макс Левин: Иловайск – это не про жалость
      28 августа , 21:33 Макс Левин: Иловайск – это не про жалость
      Едуард Крижанівський 181
      Аваков может остаться на посту: почему украинцы протестуют и при каком условии этому не бывать
      28 августа , 20:03 Аваков может остаться на посту: почему украинцы протестуют и при каком условии этому не бывать
      Світлана Попова 418
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук