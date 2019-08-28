О перемирии слышали только из новостей: репортаж из Донбасса

На фронте 9 обстрелов с начала суток. Это зафиксировали в штабе. На рассвете враг бил из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также вооружения БМП и гранатометов в районе Светлодарской Дуги.

Здесь военные слышали о перемирии только из новостей, так как ежедневно раздаются обстрелы. А в последние дни боевики применяли еще и минометы.

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Традиционно, из тяжелого вооружения, которое вообще должно быть отведено от линии соприкосновения, палят на рассвете. Это подвергает опасности гражданское население. В Майском живет до сотни мирных жителей. Накануне один из снарядов от гранатомета – прилетел прямо в забор. К счастью, не сорвался.



Забор, в который попал снаряд

Саперы приезжали и собирали куски. Не взорвался, людям повезло, вмятина в заборе такова, что если бы попало в человека – все,

– отметил боец полка специального назначения "Азов" НГУ Жан.

В "Азове" ребята настроены только на победу. Арсений в противостоянии с агрессором уже 5 лет. Говорит, как только на Донбассе прозвучали первые выстрелы – решил ехать на восток. И как раз заканчивал Киево-Могилянскую академию. После экзаменов – сразу же в добробат.



Украинский защитник Арсений

Я боялся опоздать на войну, потому что казалось, что вот несколько недель и она закончится,

– вспомнил боец ​​полка специального назначения "Азов" Арсений.

Врага спасает только то, что военные соблюдают договоренности и огонь открывают только в случае реальной опасности. На провокационные выстрелы – не реагируют. И в любой момент "азовцы" готовы бить прицельно и на уничтожение.

Поэтому укрепляют позиции, блиндажи. Заботятся здесь не только о безопасности, но и о комфорте. За лето выстроили в поле настоящую подземную квартиру. Яркое освещение и розетки у каждого места бойца. И зимой, в них будет тепло.

Быт армейцев

А главное – блиндаж хорошо погружен в землю и укреплен. Поэтому в случае опасности – станет укрытием для бойцов.



Блиндаж, который может защитить военных

Когда начало действовать новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать от начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.



Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала