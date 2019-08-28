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      Про перемир'я чули лише з новин: репортаж з Донбасу

      23 Читать новость на русском

      На фронті 9 обстрілів з початку доби. Це зафіксували у штабі. На світанку ворог бив із заборонених мінськими угодами мінометів, а також озброєння БМП і гранатометів в районі Світлодарської Дуги.

      Тут військові чули про перемир'я тільки з новин, тому що щоденно лунають обстріли. А останніми днями бойовики застосовували ще й міномети.

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      Традиційно, з важкого озброєння, яке взагалі має бути відведене від лінії зіткнення, гатять на світанку. Це наражає на небезпеку цивільне населення. У Травневому живе до сотні мирних жителів. Напередодні один зі снарядів від гранатомета – прилетів просто в паркан. На щастя, не зірвався.

      війна на донбасі
      Паркан, у який потрапив снаряд

      Сапери приїжджали і збирали шматки. Не вибухнув, людям пощастило, вм'ятина в паркані така, що якщо б потрапило в людину – все,
      – зазначив боєць полку спеціального призначення "Азов" НГУ Жан.

       У "Азові" хлопці налаштовані тільки на перемогу. Арсеній у протистоянні з агресором вже 5 років. Каже, як тільки на Донбасі пролунали перші постріли – вирішив їхати на схід. Та саме закінчував Києво-Могилянську академію. Після екзаменів – одразу ж в добробат.

      війна на донбасі
      Український захисник Арсеній

      Я боявся спізнитися на війну, тому що здавалося, що ось кілька тижнів і вона закінчиться, 
      – згадав боєць полку спеціального призначення "Азов" Арсеній.

      Ворога рятує тільки те, що військові дотримуються домовленостей і вогонь у відповідь відкривають тільки в разі реальної небезпеки. На провокативні постріли – не реагують. Та в будь-яку мить "азовці" готові бити прицільно і на знищення.

      Тому укріплюють позиції, бліндажі. Дбають тут не тільки про безпеку, а й про комфорт. За літо вибудували серед поля справжню підземну квартиру. Яскраве освітлення та розетки біля кожного місця бійця. І взимку, у них буде тепло.

       

      Побут армійців

      А головне – бліндаж добре занурений у землю та укріплений. Тож в разі небезпеки – стане укриттям для бійців.

      війна ан донбасі
      Бліндаж, який може захистити військових

      Коли почало діяти нове перемир'я?

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      війна на донбасі
      Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу

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      28 серпня
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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Перемир'я Світлодарська дуга
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