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      Військові вже сміються з формулювання "режим припинення вогню": репортаж з фронту

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      На фронті поранення зазнав один військовий. Обстріли там не вщухають. По позиціях українських армійців російські найманці відкривали вогонь 8 разів.

      Ситуація загострилася на Світлодарській Дузі. Там окупанти вдарили з мінометів 82 калібру. З формулювання "режим припинення вогню" військові вже сміються. Повної тиші не було ні дня.

      Цікаво! Як російські паспорти на Донбасі вплинули на ціни на квартири в окупованому Луганську

      Під час інтерв'ю з українськими захисниками журналісти 24 каналу почули, як у розумінні бойовиків звучить перемир'я. В "Азові" кажуть – російські найманці жодного разу не виконали взятих на себе зобов'язань. Єдине, зараз важке озброєння не застосовують.

      війна на донбасі новини
      Ситуація загострилася на Світлодарській Дузі

      Стріляють точно не місцеві – заїжджають професіонали з Росії. Та все одно, кажуть азовці, не влучно потрапляють.

      І вагнерівці-снайпери були тут, але правда, вони безуспішно поїхали,
      – розповів боєць полку спеціального призначення "Азов" НГУ Микола.

      А тишу з боку військових окупанти використовують, щоб свої позиції зміцнити. Активно окопуються.

      "Коли вони починають копати – це ж не красиво по відношенню до нас, тому що вони нашу землю копають. Ми намагаємося запобігти. Якщо вони зміцнюються, то їх потім буде важче звідти вигнати", – сказав боєць полку спеціального призначення "Азов" НГУ Хасан.

      війна на донбасі
      Український захисник Хасан

      Для Хасана протистояння з окупантом почалось ще в Криму, коли російський чобіт ступив на півострів. Як і інші кримські татари, виходив на протести. Та вже весною 2014 року порадили їхати з Криму. Через активну проукраїнську діяльність потрапив в поле зору ФСБ. Через це навіть не може підтримувати зв'язок з друзями, які лишились в Криму.

      На передовій бійці налаштовані рішуче. Щоб найманці не забували на чиїй вони землі – у сірій зоні вивісили червоно-чорний стяг.

      "Щоб ці негідники розуміли, що це не їхня земля, що це земля споконвіку українська. Настане час і ми прийдемо в Донецьк і Горлівку", – наголосив український захисник Хасан.

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      війна на донбасі
      Окуповані райони Донбасу/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Перемир'я
      Джерело: 24 канал
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