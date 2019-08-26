Военные уже смеются над формулировкой "режим прекращения огня": репортаж с фронта

На фронте ранения получил один военный. Обстрелы там не утихают. По позициям украинских армейцев российские наемники открывали огонь 8 раз.

Ситуация обострилась на Светлодарской Дуге. Там они ударили из минометов 82 калибра. Над формулировкой "режим прекращения огня" военные уже смеются. Полной тишины не было ни дня.

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Во время интервью с украинскими защитниками журналисты 24 канала услышали, как в понимании боевиков звучит перемирие. В "Азове" говорят – русские наемники ни разу не выполнили взятых на себя обязательств. Единственное, сейчас тяжелое вооружение не применяют.



Ситуация обострилась на Светлодарской Дуге

Стреляют точно не местные – заезжают профессионалы из России. Но все равно, говорят азовцы, стреляют не метко.

И вагнеровцы-снайперы были здесь, но правда, они безуспешно уехали,

– рассказал боец ​​полка специального назначения "Азов" НГУ Николай.

А тишину со стороны военных оккупанты используют, чтобы свои позиции укрепить. Активно окапываются.

"Когда они начинают копать – это не красиво по отношению к нам, потому что они нашу землю копают. Мы стараемся предотвратить. Если они укрепляются, то их потом будет труднее оттуда выгнать", – сказал боец ​​полка специального назначения "Азов" НГУ Хасан.



Украинский защитник Хасан

Для Хасана противостояние с оккупантом началось еще в Крыму, когда российский сапог ступил на полуостров. Как и другие крымские татары, выходил на протесты. Но уже весной 2014 года посоветовали уезжать из Крыма. За активную проукраинскую деятельность попал в поле зрения ФСБ. Из-за этого даже не может поддерживать связь с друзьями, которые остались в Крыму.

На передовой бойцы настроены решительно. Чтобы наемники не забывали на чьей они земле – в серой зоне вывесили красно-черный флаг.

"Чтобы эти негодяи понимали, что это не их земля, это земля испокон веков украинская. Придет время и мы придем в Донецк и Горловку", – подчеркнул украинский защитник Хасан.

Когда начало действовать новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала