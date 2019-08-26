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      Военные уже смеются над формулировкой "режим прекращения огня": репортаж с фронта

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      На фронте ранения получил один военный. Обстрелы там не утихают. По позициям украинских армейцев российские наемники открывали огонь 8 раз.

      Ситуация обострилась на Светлодарской Дуге. Там они ударили из минометов 82 калибра. Над формулировкой "режим прекращения огня" военные уже смеются. Полной тишины не было ни дня.

      Интересно! Как российские паспорта на Донбассе повлияли на цены на квартиры в оккупированном Луганске

      Во время интервью с украинскими защитниками журналисты 24 канала услышали, как в понимании боевиков звучит перемирие. В "Азове" говорят – русские наемники ни разу не выполнили взятых на себя обязательств. Единственное, сейчас тяжелое вооружение не применяют.

      війна на донбасі новини
      Ситуация обострилась на Светлодарской Дуге

      Стреляют точно не местные – заезжают профессионалы из России. Но все равно, говорят азовцы, стреляют не метко.

      И вагнеровцы-снайперы были здесь, но правда, они безуспешно уехали,
      – рассказал боец ​​полка специального назначения "Азов" НГУ Николай.

      А тишину со стороны военных оккупанты используют, чтобы свои позиции укрепить. Активно окапываются.

      "Когда они начинают копать – это не красиво по отношению к нам, потому что они нашу землю копают. Мы стараемся предотвратить. Если они укрепляются, то их потом будет труднее оттуда выгнать", – сказал боец ​​полка специального назначения "Азов" НГУ Хасан.

      війна на донбасі
      Украинский защитник Хасан

      Для Хасана противостояние с оккупантом началось еще в Крыму, когда российский сапог ступил на полуостров. Как и другие крымские татары, выходил на протесты. Но уже весной 2014 года посоветовали уезжать из Крыма. За активную проукраинскую деятельность попал в поле зрения ФСБ. Из-за этого даже не может поддерживать связь с друзьями, которые остались в Крыму.

      На передовой бойцы настроены решительно. Чтобы наемники не забывали на чьей они земле – в серой зоне вывесили красно-черный флаг.

      "Чтобы эти негодяи понимали, что это не их земля, это земля испокон веков украинская. Придет время и мы придем в Донецк и Горловку", – подчеркнул украинский защитник Хасан.

      Когда начало действовать новое перемирие?

      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

      війна на донбасі Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Перемирие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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