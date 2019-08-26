Как российские паспорта на Донбассе повлияли на цены на квартиры в оккупированном Луганске

Россия по упрощенной процедуре предлагает получить паспорта украинцам, проживающим в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Риэлторы рассказали, как это отразилось на ценах на здешнюю недвижимость.

По их прогнозам, цены на квадратные метры в оккупированных городах должны подскочить, однако этого не произошло, информирует LIGA.net.

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Что с недвижимостью в оккупированном Луганске? Местные риэлторы констатируют, что в целом выдача российских паспортов по упрощенной системе в целом не повлияла на рост цен на недвижимость в городе.

В некоторых районах наблюдается даже незначительное снижение цен.

К примеру, если раньше за меблированную 3-комнатную квартиру в восточных районах города просили примерно 14 тысяч долларов, то сейчас ее готовы отдать даже за 12 тысяч.

2-комнатное помещение с новой мебелью в центре оккупированного Луганская сейчас продают за 15 тысяч долларов.

Эти бумажки – это фиговый листок. Думали, что сюда еще больше станет приезжать "вата", но пока ажиотажа покупателей не наблюдается,

– поделился наблюдениями один из местных риэлторов.

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Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?

24 апреля президент РФ Владимир Путин издал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.

7 мая президент РФ издал указ, по которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. Российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта.